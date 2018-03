dpa

ALBA Berlin will Erfolgsserie gegen Göttingen fortsetzen

Wenn ALBA Berlin in der Basketball-Bundesliga die BG Göttingen empfängt, will der Tabellenzweite aus der Hauptstadt gegen den Tabellenfünfzehnten seinen zehnten Ligasieg in Serie feiern. «Wir müssen unser Spiel durchdrücken und dürfen sie selbst nicht spielen lassen», forderte Trainer Aito Garcia Reneses für die Partie am Samstag (18.00 Uhr).

Kapitän Niels Giffey erwartet wie schon beim jüngsten Erfolg gegen Bremerhaven einen unkonventionell agierenden Gegner: «Wir sollten versuchen, variabler zu spielen.» Zuletzt war ALBA vor allem mit Drei-Punkt-Würfen erfolgreich. «Nur so zu gewinnen, geht auf Dauer aber nicht», mahnte Coach Aito.

Diese Anhängigkeit stören. «Wie sind wir darauf vorbereitet, wenn das Spiel mal einen anderen Weg geht?», bemerkte Giffey. Aito will deshalb mehr Balance im Berliner Spiel. Bogdan Radosavljevic wäre einer, der unter dem Korb für mehr Aktionen sorgen könnte.

Nach seiner Schulterverletzung konnte der 24-jährige Center die letzten Tage wieder phasenweise mit dem Team trainieren. «Ich habe zwar noch ein wenig Schmerzen, aber es geht von Tag zu Tag besser», sagte er. Ein Comeback geht Göttingen ist aber noch offen. Aito machte ihm Hoffnung auf einen Einsatz. «Das ist absolut möglich», verriet der Spanier.

