Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Beim Versuch, bei roter Ampel eine Kreuzung zu überqueren, ist eine E-Rollerfahrerin in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein Kleintransporter am Donnerstagnachmittag auf der Landsberger Allee unterwegs. Der Fahrer passierte demnach bei Grün die Ampel in Höhe Marzahner Promenade. Dabei kreuzte ihn die Rollerfahrerin und prallte gegen sein Fahrzeug. Rettungskräfte brachten die 38-jährige Frau ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. März 2018 10:20 Uhr

