Fast 100 Kilometer pro Stunde zu schnell: Raser gestoppt

Mit knapp 100 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho ist ein Motorradfahrer von der Autobahnpolizei gestoppt worden. Der Mann war am späten Donnerstagabend auf der Stadtautobahn unterwegs, als er in Höhe Kaiserdamm eine Streife der Autobahnpolizei überholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Motorradfahrer mit 155 Kilometern pro Stunde über die Autobahn raste. Erlaubt waren aber nur 60 Kilometer pro Stunde. Dem Fahrer drohen jetzt neben einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro auch drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Letzte Änderung: Freitag, 16. März 2018 07:40 Uhr

Quelle: dpa

