Straftäter zu Anis Amri: Anschlag für unmöglich gehalten

Erst drei Monate nach dem Berliner Terroranschlag ist ein Bekannter des Attentäters Anis Amri nach eigener Schilderung erstmals von der Polizei befragt worden. Der verurteilte Straftäter sagte am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zu dem Anschlag, er habe es für «unmöglich» gehalten, dass Amri das Attentat verübt habe. «Ich habe nicht gespürt, dass er hasserfüllt war», sagte der 28-jährige Tunesier im Gefängnis Moabit. Er habe davon vorher nichts gewusst. Aus Sicherheitsgründen wurde er in der Justizvollzugsanstalt befragt.

Der islamistische Attentäter Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Zwölf Menschen starben durch den Anschlag, mehr als 70 wurden verletzt. Der Tunesier Amri, der sich mit verschiedenen Identitäten als Asylbewerber in mehreren Bundesländern aufhielt, wurde auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen.