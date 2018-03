dpa

Füchse Berlin verlieren Duell in Flensburg mit 21:29

Die Füchse Berlin haben ihren Champions-League- Startplatz an die SG Flensburg-Handewitt verloren. Die Hauptstädter unterlagen am Donnerstag im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga den Flensburgern verdient mit 21:29 (10:14) und rutschten vom zweiten auf den dritten Platz ab. Die Berliner konnten nur zu Beginn vor 6300 Zuschauer in der Flens-Arena mithalten.

Wie schon im Pokal gegen Magdeburg zeigte es sich, dass die Füchse in der derzeitigen Verfassung gegen Top-Clubs wenig ausrichten können. Hans Lindberg war mit neun Toren noch einer der besseren Berliner.

Die Füchse, die Nationalspieler Paul Drux nach seiner Meniskus- Verletzung noch nicht einsetzten, hatten den bessern Start und nutzten Fehler der Gastgeber zur 5:2-Führung (11.). Die Hausherren agierten mit zunehmender Dauer aber konzentrierter und glichen zum 7:7 aus (18.). Die Füchse fanden nun immer schwerer die Lücken in der Abwehr und offenbarten erneut Schwächen im Abschluss. SG- Torwart Kevin Moller zeichnete sich gegen Ende der ersten Hälfte zudem mehrfach aus. So bauten die Norddeutschen ihren Vorsprung bis auf 14:9 (28.) aus.

Nach der Halbzeit hielten die Flensburger Dominanz und die Offensiv-Probleme der Füchse an. Nach 40 Minuten lagen die Gäste schon 12:19 hinten - das war die Vorentscheidung. Am Ende kassierten die Berliner die zweithöchste Niederlage in der laufenden Saison.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2018 20:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen