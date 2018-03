Freilassung aus U-Haft für einen Berliner Raser beantragt

Nach dem aufgehobenen Mordurteil gegen zwei Berliner Raser ist jetzt für einen der Männer die Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragt worden. Anwalt Enrico Boß sagte am Donnerstagabend, der Antrag sei gestellt, den Haftbefehl aufzuheben. Der Mandant sitze seit zwei Jahren in Untersuchungshaft, der weitere Vollzug würde in keinem Verhältnis zu der neu zu erwartenden Strafe stehen, zitierte die «Berliner Morgenpost» (Freitag), die zuvor berichtet hatte, die Anwaltskanzlei.

Der Bundesgerichtshof hatte Ende Februar das deutschlandweit erste Mordurteil gegen die beiden Raser aufgehoben, die nach einem illegalen nächtlichen Autorennen auf dem Kurfürstendamm einen Mann totgefahren hatten. Der Fall muss neu verhandelt werden, die Männer können nun auf eine wesentlich mildere Strafe hoffen.

Die beiden damals 24 und 26 Jahre alten Männer waren in der Nacht zum 1. Februar 2016 auf dem Kurfürstendamm im Stadtzentrum mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde unterwegs, rasten über elf Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln und töteten dabei einen 69-jährigen Mann.

Das Landgericht Berlin hatte die beiden zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt, weil es den Männern Vorsatz unterstellt hatte. Dem konnte der BGH nicht folgen.

