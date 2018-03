Antrag auf Haftentlassung für einen Raser wird geprüft

Nach dem aufgehobenen Mordurteil gegen zwei Berliner Raser prüft das Landgericht einen Antrag auf Entlassung aus der Untersuchungshaft für einen der Männer. Mit einer schnellen Entscheidung sei nicht zu rechnen, weil die zuständige Kammer sich erst in den Fall einlesen müsse und auch Nebenklage und Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werde, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag auf Anfrage. Der Mann sitzt seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Der Antrag, den Haftbefehl aufzuheben, war von seiner Verteidigung gestellt worden.

Das Landgericht hatte die beiden Männer, die im Februar 2016 bei einem illegalen nächtlichen Autorennen auf dem Kurfürstendamm einen Mann totgefahren hatten, zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob Anfang März das deutschlandweit erste Mordurteil in einem solchen Fall auf. Der Fall muss neu verhandelt werden, die Männer können nun auf eine wesentlich mildere Strafe hoffen.

