Hertha sucht das Tore-Gefühl

Der Hauptstadtclub will beim schwankenden Bundesliga-Dino HSV nach vier torlosen Spielen endlich wieder treffen. Die jüngsten Turbulenzen beim Gegner hat Hertha-Coach Dardai genau beobachtet, will aber vor allem die Potenzen des eigenen Teams reaktivieren.

Berlin (dpa) - Vor dem nächsten Bundesligaspiel des Torlos-Clubs Hertha BSC sprechen auch in Berlin die Fußballanhänger mehr über den HSV als über den Hauptstadtclub. Trainer Pal Dardai aber will sich mit den neuesten Veränderungen beim stark abstiegsgefährdeten Hamburger SV nicht weiter beschäftigen. Der Ungar sieht sich und sein Team bestens für die Aufgabe im hohen Norden gerüstet, zumal alle Spieler fit sind. «Vielleicht ist es auch gut für uns. Wir sind fokussiert auf unser Training, auf unsere Automatismen», erklärte Dardai zwei Tage vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Vorletzten.