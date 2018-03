Neue «Zauberflöte» an der Berliner Staatsoper

Nach einem Vierteljahrhundert gibt es an der Berliner Staatsoper eine neue «Zauberflöte». Der Klassiker mit den nach Schinkels Entwürfen entstandenen Bühnenbildern soll aber auch künftig zu sehen sein.

Berlin (dpa) - An der Berliner Staatsoper Unter den Linden wird es Mozarts «Zauberflöte» künftig doppelt geben. Nach einem Vierteljahrhundert gibt es mit Franz Welser-Möst am Dirigentenpult und in der Regie von Yuval Sharon eine neue Inszenierung des Klassikers, wie der neue Staatsopern-Intendant Matthias Schulz am Donnerstag ankündigte. Die Kostüme entwirft der belgische Modeschöpfer Walter Van Beirendonck.