Breth und Kriegenburg inszenieren an Berliner Staatsoper

Andrea Breth und Andreas Kriegenburg inszenieren in der kommenden Spielzeit an der frisch renovierten Berliner Staatsoper Unter den Linden. Als Eröffnungspremiere der nächsten Spielzeit kündigten Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und der neue Intendant Matthias Schulz am Donnerstag Luigi Cherubinis «Medea» (7.10.) an. Barenboim dirigiert das Werk, Breth führt Regie und die Titelrolle singt Sonya Yoncheva. Kriegenburg bringt eine Neufassung der Oper «Babylon» (9.3.2019) mit der Musik von Jörg Widmann und dem Text von Peter Sloterdijk auf die Bühne. Am Pult wird Barenboim stehen. Schulz, der im April Jürgen Flimm als Intendant ablöst, kündigte für die Spielzeit 2018/19 insgesamt sieben Premieren an.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2018 15:00 Uhr

