Eisbären Berlin starten mit Heimsieg in die Playoffs

Die Eisbären Berlin sind erfolgreich ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Mittwoch gewannen sie das erste Spiel der im Modus Best-of-Seven ausgetragenen Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Louis-Marc Aubry steuerte zwei Tore zum insgesamt verdienten Sieg bei, außerdem waren Mark Olver und Jamie MacQueen für die Eisbären erfolgreich.

Vor 10.641 Zuschauern übernahmen die Berliner von Anfang an die Initiative auf dem Eis. Gegen die sehr defensiv eingestellten Gäste, die erneut auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten, taten sie sich aber lange schwer, klare Chancen herauszuspielen. Erst im zweiten Drittel schafften es die Hausherren, ihre deutliche Überlegenheit zu Toren zu nutzen. Aubry schloss einen Alleingang mit der Rückhand ab, keine zwei Minuten später verwertete Olver einen Abpraller.

Erst jetzt wurden die bis dahin weitgehend harmlosen Gäste aktiver und kamen durch Stephen Dixon im Powerplay zum Anschlusstreffer. Die Berliner liefen nun zeitweise Gefahr, sogar den Ausgleich zu kassieren, und hatten Glück, als der Wolfsburger Kris Foucault nur den Pfosten traf. Doch Aubry sorgte mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung, MacQueen traf kurz vor Schluss zum Endstand.

