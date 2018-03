Energieversorger enviaM steigt ins Mietwagengeschäft

Der ostdeutsche Energieversorger enviaM steigt ins Mietwagengeschäft ein. Vom 15. März an verleiht das Unternehmen in Markkleeberg bei Leipzig Elektroautos. Wie der Dienstleister mit Sitz in Chemnitz am Mittwoch mitteilte, stehen in der Testphase für eCarsharing zunächst sechs Fahrzeuge sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden zur Verfügung.

«Um die Elektromobilität voranzubringen, gilt es die Menschen zu begeistern», sagte Geschäftsführer Tim Hartmann. Indem man ihnen die Möglichkeit gebe, Elektrofahrzeuge zu buchen, wolle man die Akzeptanz des umweltfreundlichen Fahrens verbessern. Die Buchung der Autos soll über ein eigens dafür eingerichtetes Internetportal ( www.e-qar.de) erfolgen. Erstnutzer müssen eine Registrierungsgebühr zahlen.

Die enviaM-Gruppe ist Energieversorger und -dienstleister in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Nach eigene Angaben hat das Unternehmen rund 1,4 Millionen Kunden. Im laufenden Jahr will die Aktiengesellschaft bis zu 30 neue Ladesäulen für E-Autos an eigenen und öffentlichen Standorten zu errichten und seinen eigenen Fuhrpark weiter mit Elektrofahrzeugen umrüsten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. März 2018 16:10 Uhr

Quelle: dpa

