Überdurchschnittlich viele Chefinnen bei Mittelständlern

In Brandenburg ist fast ein Fünftel aller Führungskräfte bei Mittelständlern weiblich. Mit 19 Prozent frauengeführter kleinerer und mittlerer Unternehmen liegt das Bundesland damit deutschlandweit über dem Durchschnitt, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Mittelstandsatlas 2018 der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Deutschlandweit sitzt nach den KfW-Zahlen aus dem Jahr 2016 bei rund 18 Prozent der etwa 3,7 Millionen Mittelständler eine Frau im Chefsessel.

Am häufigsten führen Managerinnen kleinere und mittlere Unternehmen der Studie zufolge in den nördlichen Bundesländern Schleswig-Holstein (28 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (27 Prozent) und Hamburg (24 Prozent). In Brandenburgs Nachbarland Berlin fällt der Anteil mit 13 Prozent deutlich geringer aus.