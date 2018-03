dpa

Füchse im Verfolger-Duell in Flensburg: Drux-Einsatz offen

Wer ist der erste Verfolger des Spitzenreiters Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga? Diese Frage wird im Verfolger-Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin geklärt. Der Tabellen-Dritte aus Flensburg hat gegen den Zweiten aus der Hauptstadt den Heimvorteil auf seiner Seite, aber zwei Minus-Punkte mehr auf dem Konto. «Zu Hause ist Flensburg immer Favorit, das ist eine beeindruckende Atmosphäre, mit der man erst einmal klar kommen muss», sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor dem Spitzenspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) in der Flensburger Flens-Arena.

Bislang gab es zwei Aufeinander-Treffen in der laufenden Spielzeit. Die Füchse warfen die Norddeutschen in deren Halle aus dem DHB-Pokal. Flensburg gewann das Hinspiel in Berlin mit 30:26. Die Gastgeber erwarten eine harte Aufgabe gegen die Füchse. «Leidenschaft ist erforderlich - auf dem Spielfeld und auf den Rängen», sagte SG-Trainer Maik Machulla: «Alle Fans und Zuschauer müssen die wirkliche Hölle Nord aufbieten. Nur wir alle gemeinsam können zwei wichtige Zähler einfahren.»

In Flensburg könnte Nationalspieler Paul Drux nach seiner Meniskus-Verletzung bei der EM in Januar sein Comeback geben. In der vergangenen Woche stieg der linke Rückraumspieler ins Teamtraining ein. «Es ist natürlich gut und hilfreich, wenn die gesamte Mannschaft gemeinsam trainieren kann», meinte der sportliche Leiter Volker Zerbe, warnte aber auch, dass der Einsatz von Drux «noch fraglich» sei.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. März 2018 11:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen