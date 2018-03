Union-Chef Zingler: Hofschneider noch Trainer

Der erfolglose Union-Trainer André Hofschneider erhielt zumindest bis zum übernächsten Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga durch seinen Präsidenten Dirk Zingler eine Arbeitsplatz-Garantie. «André wird auch nach dem nächsten Spiel gegen Regensburg noch Trainer sein», sagte Zingler in einem Interview mit der «Berliner Zeitung» (Mittwoch).

Der Aufstiegsaspirant 1. FC Union Berlin belegt zur Zeit den achten Tabellenrang ohne realistische Chancen auf den Sprung in die Eliteliga. Hofschneider hat in seiner Amtszeit als Jens Keller-Nachfolger bisher in zehn Partien lediglich neun Punkte geholt. «Die nächsten acht Spiele» würden darüber entscheiden, ob Hofschneider sein Amt behält, sagte Zingler weiter.