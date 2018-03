dpa

Hofschneider bleibt nach Zingler-Aussagen gelassen

Trainer André Hofschneider vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin hat nach außen gelassen auf die Aussagen des Präsidenten Dirk Zingler reagiert. «Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, kommentiere ich nicht. Für mich ist der Punkt, das Wichtigste ist das Spiel, das jetzt kommt. Alles andere ist für mich Zukunft», sagte Hofschneider am Donnerstag zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr). Zingler hatte in einem Zeitungsinterview der «Berliner Zeitung» und des «Berliner Kurier» die Zukunft von Hofschneider offen gelassen.

Zingler sprach von Punkten, die gegen den Abstieg geholt werden müssten. Zudem hänge es von den verbleibenden acht Saisonspielen ab, ob Hofschneider im Amt bleibe. Die Tabellen-Konstellation lässt es freilich zu, dass Union mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Vierten Regensburg heranrücken kann. «Wir wollen gewinnen und haben die Möglichkeiten dazu. Es komm ein starker Gegner auf uns zu, der nichts zu verlieren hat», meinte Hofschneider. Mit 35 Punkten liegen die Köpenicker aber auch nur fünf Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsplatz 16.

Auf die Langzeitverletzten Fabian Schönheim (Knieoperation), Sebastian Polter (Achillessehnenriss) und Michael Parensen (Innenbandanriss im Knie) muss Union weiterhin verzichten. Wie schon beim enttäuschenden 0:0 gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Sonntag dürfte auch Offensivmann Simon Hedlund wegen einer Verletzung der Syndesmose nicht zur Verfügung stehen.

