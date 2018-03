dpa

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein Fußgänger ist in Berlin-Friedrichsfelde bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige am späten Dienstagabend bei Rot über die Straße Am Tierpark gelaufen sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 42 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen an den Beinen in eine Klinik gebracht. Zunächst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über den Unfall berichtet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. März 2018 08:40 Uhr

