Lufthansa-Konzern streicht Berlins Direktflug nach New York

Nach wenigen Monaten streicht der Lufthansa-Konzern seine Direktflüge von Berlin nach New York wieder. Die Billigtochter Eurowings werde «nach sorgfältiger Flugplanung» die Strecke im Sommerflugplan 2018 vorerst nicht bedienen, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstagabend. Zuvor hatte die Tageszeitung «Tagesspiegel» darüber berichtet.

Die Fluggesellschaft habe sich «gegen einen noch verfügbaren Nachtslot» am New Yorker Flughafen John F. Kennedy entschieden, «da dieser für Kunden unattraktiv ist», sagte der Sprecher weiter. Falls es in Zukunft attraktivere Abflugmöglichkeiten gebe, werde Eurowings die Strecke neu bewerten.