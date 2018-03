Hertha vor HSV-Spiel: Alle fit

Vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV am kommenden Samstag waren beim Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am Dienstag im Training alle Spieler an Deck. Hertha-Trainer Pal Dardai erwarte von dem neuen HSV-Trainer Christian Titz zwar «vielleicht ein neues System, eine neue Spiel-Philosophie».

Große Sorgen scheint sich der Trainer des Tabellen-Elften Dardai, dessen Team in diesem Jahr noch keinen Heimsieg schaffte, auswärts dagegen für große Überraschnungen gut ist, aber nicht zu machen. «Jugend-Fußball ist Jugend-Fußball und Männer-Fußball ist Männer-Fußball», sagte der Ungar in Bezug auf die jüngste sportliche Vergangenheit von Titz als U21-Coach.

Den von der «Bild»-Zeitung und der «BZ» gemeldete Abschluss eines neuen Sponsoren-Vertrages für Trikotwerbung mit einer Supermarkt-Kette bestätigte ein Hertha-Sprecher beim Training am Dienstag nicht.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. März 2018 17:20 Uhr

Quelle: dpa

