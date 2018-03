dpa

Böhning wird Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium

Der Chef der Berliner Senatskanzlei, Björn Böhning, wechselt in die Bundesregierung. Der 39-Jährige SPD-Politiker soll Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus zuverlässiger Quelle erfuhr. Neuer Minister in dem Ressort ist Hubertus Heil (SPD). Zunächst hatte der Berliner «Tagesspiegel» unter Berufung auf SPD-Kreise berichtet, dass Böhning in die neue Regierung von Union und SPD wechselt. Das Ressort sei noch unklar, schrieb die Zeitung.

