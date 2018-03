dpa

Angler bricht ins Eis ein und stirbt bei Rettungsversuch

Ein Mann ist am Sonntag auf dem Roofensee ins Eis eingebrochen und beim Rettungsversuch ertrunken. Der 56-Jährige soll den noch teilweise zugefrorenen See im Norden von Stechlin betreten haben, um dort zu angeln. Anwohner bemerkten den Mann gegen 15.30 Uhr teilweise im Wasser, teilweise auf dem Eis, berichtete die Polizeidirektion Nord am Montag.

Als die alarmierte Feuerwehr versuchte, nach dem Angler zu greifen, sei er ins Wasser abgesunken. Fünf Minuten später konnte nur noch der leblose Körper geborgen werden, hieß es weiter. Die Rettungskräfte hätten versucht, den Mann zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg. Ein Feuerwehrmann sei nach der Bergung wegen Unterkühlung behandelt worden.

