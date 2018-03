dpa

Länderspiel: Brasilien ohne Bundesliga-Profis und Neymar

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft wird ihre kommenden beiden Testspiele in Russland (23. März) und Deutschland (27. März) ohne Bundesliga-Profis bestreiten. Auch der derzeit verletzte Superstar Neymar fehlt auf der Liste der 25 Spieler, die Nationaltrainer Tite am Montag in Rio de Janeiro vorstellte. Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen Bundesliga-Profis Renato Augusto, Douglas Costa, Roberto Firmino und überraschend auch der ehemalige Kölner Pedro Geromel.

Das Freundschaftsspiel Ende März in Berlin gegen die DFB-Auswahl ist das erste Aufeinandertreffen der beiden A-Nationalteams seit dem historischen 7:1-Sieg Deutschlands im Halbfinale der WM 2014. «Deutschland ist einer der Favoriten auf den WM-Titel», sagte Tite. «Dieses Spiel wird ein Gradmesser für uns sein.»

Letzte Änderung: Montag, 12. März 2018 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen