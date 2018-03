Toter und Verletzte bei Autounfall auf der Bundesstraße 198

Bei einem Verkehrsunfall auf der B198 bei Prenzlau ist ein Mann ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden verletzt. Zwei Fahrzeuge stießen am Montagmorgen in Höhe des Abzweigs Ellingen zusammen, wie die Polizeidirektion Ost am Montagmittag mitteilte. Der 66-jährige Fahrer des einen Fahrzeugs sei noch an der Unfallstelle verstorben. Die drei Insassen des anderen Autos seien ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen im Rettungshubschrauber. Zu Unfallursache und Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Montag, 12. März 2018 14:40 Uhr

Quelle: dpa

