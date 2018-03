dpa

Bauarbeiten schränken Betrieb am südlichen S-Bahn-Ring ein

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich ab Ende März auf Einschränkungen auf dem südlichen S-Bahn-Ring einstellen. Die Bahn erneuert Weichen und Schienen am S-Bahnhof Tempelhof. Vom 27. März bis 9. April ist deshalb der S-Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hermannstraße und Schöneberg unterbrochen, wie die Bahn am Montag mitteilte. Als Ersatz fahren Busse. Auch die U7 ist in der der Zeit zwischen Möckernbrücke und Hermannplatz gesperrt. Auch dort sind Busse im Einsatz.

Schon ab dem 16. März ist der Bahnverkehr auf dem Südring eingeschränkt, hieß es weiter. Zwischen Hermannstraße und Schöneberg fahren bis zum 27. März nur die Züge der Linien S41 und S42.

Quelle: dpa

