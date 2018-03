dpa

Lübecker Schätze für Berliner Archäologie-Schau vorgestellt

Die Hansestadt Lübeck schickt rund 200 Exponate zu einer zentralen Ausstellung der deutschen Archäologie nach Berlin. Größtes Objekt ist ein Holzkeller aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, der im Gründungsviertel der Stadt ausgegraben wurde. Zu sehen sein werden die Objekte in der Ausstellung «Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland», die vom 21. September bis zum 6. Januar 2019 im Gropius-Bau in Berlin gezeigt wird.

«Mit der Ausstellung wollen wir zeigen, dass der Austausch von Waren und Ideen schon immer Bestandteil der Gesellschaft war», sagte Matthias Wemhoff, Direktor des staatlichen Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin am Montag. Wemhoff hat die Berliner Ausstellung konzipiert und die Lübecker Funde nach Berlin geholt.

Die Lübecker Funde sollen in der Ausstellung den mittelalterlichen Handel repräsentieren. «Dazu Waren wie Keramik, Schmuck, Maße und Gewichte, Gegenstände des täglichen Lebens, aber auch bis zu drei Meter hohe Fässer, die Container des Mittelalters», sagte der Lübecker Chefarchäologe Manfred Schneider.

Besonderes Highlight ist ein bei der letzten Großgrabung 2009 entdeckter Holzkeller aus dem 12. Jahrhundert, der aus normierten Holzteilen gefertigt wurde. «Diese fast industrielle Bauweise ermöglichte ein rasches Wachstum der Stadt, die ja von Anfang an als Handelsstadt konzipiert wurde», sagte Wemhoff. Lübeck habe in den vergangenen 15 Jahren die Archäologie in Deutschland wie kaum ein anderer Ort mit spektakulären Funden geprägt, sagte der Berliner Museumsdirektor.

An der Ausstellung «Bewegte Zeiten» beteiligen sich nach Angaben der Staatlichen Museen zu Berlin 70 Leihgeber aus ganz Deutschland mit mehr als 1000 Funden der vergangenen 20 Jahre.

