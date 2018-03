ALBA profitiert von starker Dreier-Quote

Große Erleichterung herrschte bei ALBA Berlin nach dem 99:85-Erfolg bei den Eisbären Bremerhaven. «Es war viel schwieriger, als es das Ergebnis am Ende vermuten lässt», sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Und auch Trainer Aito Garcia Reneses gestand: «Bremerhaven hat uns das Leben lange schwer gemacht.»

Das waren an diesem Tag vor allem Drei-Punkt-Würfe. «Die haben das Spiel am Ende entschieden», sagte Kapitän Niels Giffey. Stolze 17 Dreier warf ALBA in den Korb der Gastgeber. Insgesamt fanden bei diesen Würfen die Hälfte ins Ziel ­ eine starke Quote. In dieser Saison ist dies für die Berliner zu einer echten Stärke geworden. Mit 41,7 Prozent Wurfquote sind sie in dieser Statistik das erfolgreichste Team der Liga.