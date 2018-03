dpa

Mehr Verkehrstote: Innenminister will Kontrollen verstärken

Angesichts der gestiegenen Zahl der Verkehrstoten im Land Brandenburg will Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) auf mehr Aufklärung und Kontrollen setzen. «Wir sind aufgefordert, mehr Prävention, aber auch mehr Repression durchzusetzen», sagte Schröter am Montag bei der Vorlage der Verkehrsunfallstatistik 2017. Im vergangenen Jahr waren - wie bereits vorab bekannt geworden - landesweit 148 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, das sind 22,3 Prozent mehr als im Vorjahr. «Das ist mir zu viel», sagte Schröter. Langfristig ist die Zahl der Verkehrstoten aber gesunken. So waren kurz nach der Wende 1991 noch 931 Verkehrstote zu beklagen.

Letzte Änderung: Montag, 12. März 2018 10:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen