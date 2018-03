dpa

Ein Toter bei Unfällen am Wochenende

Bei Unfällen am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 81 Menschen verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 60-Jähriger war am Freitag auf der B273 in Potsdam bei einem Glätteunfall ums Leben gekommen. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg von Freitag bis Sonntag 446 Unfälle.

