Archäologische Schätze für Ausstellung in Berlin vorgestellt

Lübeck beteiligt sich mit bedeutenden Ausgrabungsfunden an einer großen Archäologie-Ausstellung in Berlin. Zu den Exponaten, die in Berlin gezeigt werden sollen, gehört unter anderem ein Holzkeller aus dem 12. Jahrhundert, der im Lübecker Gründungsviertel gefunden wurde. Die Hansestadt Lübeck gilt wegen ihrer vielen gut erhaltenen Funde aus dem Mittelalter unter Fachleuten als bedeutendes Zentrum der Mittealter- und Stadtarchäologie. Am Montag (11.00 Uhr) soll eine Auswahl der Exponate vorgestellt werden, die nach Berlin geschickt werden sollen. Die Ausstellung «Bewegte Zeiten -Archäologie in Deutschland» im Gropius-Bau in Berlin soll am 21. September eröffnet werden.

Letzte Änderung: Montag, 12. März 2018 07:30 Uhr

Quelle: dpa

