dpa

Wedding kämpft sich zur Pre-Playoff-Führung gegen Krefeld

Der SC Wedding braucht nur noch einen Sieg, um in das Playoff-Viertelfinale der deutschen Wasserball-Meisterschaft einzuziehen. In der Best of Five-Serie gegen Krefeld 72 gewannen die Berliner die dritte Partie in der Schwimmhalle Schöneberg am Sonntag mit 8:7 (1:3,2:2,4:1,1:1) und führen mit 2:1.

Die vierte Partie der Serie steht am 17. März in Krefeld auf dem Programm. Sollte Wedding dieses Spiel verlieren, folgt am 24. März erneut in Wedding das entscheidende fünfte Match.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. März 2018 18:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen