ALBA Berlin setzt Siegesserie bei Eisbären Bremerhaven fort

ALBA Berlin hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses siegte am Sonntag beim Tabellensechzehnten Eisbären Bremerhaven vor rund 3000 Zuschauern dank eines starken Schlussspurts mit 99:85 (49:46). Es war bereits der neunte Ligaerfolg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Joshiko Saibou mit 20 und Dennis Clifford und Spencer Butterfield mit je 16 Punkten.

Beide Teams fanden in der Offensive gleich ihren Rhythmus und es entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch. Gegen Mitte des ersten Viertels konnte sich ALBA dann leicht absetzen. Vor allem dank erfolgreicher Drei-Punkt-Würfe. Von sieben Versuchen im ersten Abschnitt fanden sechs ins Ziel.

Mitte des zweiten Viertel führte ALBA 49:36. Doch dann riss in der Offensive plötzlich der Faden. Bremerhaven kam mit einem 10:0-Lauf zurück in die Partie und der Hauptstadt-Club ging nur mit 49:46-Führung in die Kabine.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber dran. Vor allem, weil ALBAs Würfe nicht mehr trafen. Nach gut 26 Minuten ging Bremerhaven sogar mit 63:62 in Führung. Aber ALBA verteidigte nun intensiver und konnte sich so die Führung bis Ende des dritten Viertels zurückholen (71:65). Im Schlussviertel ging Bremerhaven dann die Puste aus und ALBA fand seine Treffsicherheit wieder.

