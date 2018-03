Gesucht: Berliner räumt 42 Millionen in Eurojackpot ab

So viel hat noch nie ein Berliner in einer Lotterie gewonnen: Gut 42 Millionen Euro erhält ein Glückspilz, der sich noch nicht gemeldet hat.

Helsinki/Berlin (dpa) - Multimillionär aus Neukölln gesucht: Rund 42 Millionen Euro hat ein noch unbekannter Glückspilz aus Berlin beim Eurojackpot gewonnen. «So viel hat noch nie jemand in der Hauptstadt in einer Lotterie gewonnen», sagte Lotto-Sprecher Thomas Dumke am Samstag. «Es ist ein anonymer Spieler aus Neukölln.» Auf seinem Spielschein hatte er die Gewinnzahlen 15 - 23 - 28 - 33 - 36 und die Euro-Zahlen 4 und 7- markiert.