dpa

Leiche in Berlin-Alt-Hohenschönhausen aus Tümpel geborgen

In Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist am Sonntag eine Leiche aus einem Tümpel geborgen worden. Welche Umstände zum Tod der Person führten, war zunächst völlig unklar. Die Polizei bestätigte am Sonntagmorgen, dass eine Mordkommission vor Ort Spuren sicherte.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. März 2018 16:50 Uhr

Quelle: dpa

