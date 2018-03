Füchse Berlin feiern Pflichtsieg gegen Gummersbach

Vier Tage nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Magdeburg haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder gepunktet. Am Sonntag besiegte das Team von Trainer Velimir Petkovic in der Schmeling-Halle vor 6121 Zuschauern den VfL Gummersbach dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 31:24 (11:14). Damit bleiben die Füchse Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit neun und Steffen Fäth mit acht Treffern.

Die Füchse taten sich zu Beginn an vor allem in der Offensive sehr schwer. Ohne Tempo und Ideen im Angriff fanden sie nur selten Lücken. Zudem scheiterten sie immer wieder mit offenen Würfen am Gummersbacher Keeper Carsten Lichtlein.

Die Gäste hingegen fanden Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und gingen mit 8:6 in Führung. Die Füchse wirkten mit zunehmender Spieldauer in der ersten Hälfte verunsichert. Keeper Silvio Heinevetter bekam zudem kaum einen Ball zu fassen. Und so gingen die Berliner mit einem 11:14-Rückstand in die Pause.

Wie verwandelt kamen die Berliner dann aber aus der Kabine. Vor allem in der Abwehr waren sie nun deutlich aggressiver. Heinevetter zeigte zudem ein paar starke Paraden und die Füchse kamen so immer wieder zu schnellen Angriffen. Nach 40 Minuten brachte Kevin Struck die Gastgeber wieder mit 19:18 in Führung. Mit einem folgenden 5:1-Lauf konnten sich die Füchse dann erstmalig etwas absetzen. Das war die Vorentscheidung und der Widerstand der Gäste gebrochen.

