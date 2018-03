Yamaguchi und Fortuné holen deutsche Kendo-Meister-Titel

Die Hamburgerin Haruna Yamaguchi und der Münchner Silvio Fortuné haben am Wochenende in Berlin die Titel bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Kendo geholt. Die Titelkämpfe fanden zum vierten Mal in Serie in der Hauptstadt statt, auch 2019 wird Berlin wieder Gastgeber sein.

Yamaguchi besiegte im Frauen-Finale Sofia Ade (Lepzig), bei den Männer siegte Fortuné in der Verlängerung gegen den Berliner Lokalmatador Alex Jakupovis.

Kendo ist vom ursprünglichen japanischen Schwertkampf abgeleitet und wird mit einem bis 1,15 Meter langen Bambusschwert ausgetragen. Die Aktiven tragen blauschwarze Kittel, vergitterte Gesichtsmasken, Brustpanzer, Handschuhe, Schurz und Kopftuch. Zwei sauber gesetzte Treffer auf den erlaubten Körperregionen entscheiden ein Vier-Minuten-Duell.

Quelle: dpa

