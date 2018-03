BR Volleys müssen «Stein drauflegen» - White verdrängt Kromm

Die Spannung auf das Champions-League-Duell gegen den großen Rivalen Friedrichshafen wächst bei den Berlin Volleys. Der Aufgalopp im Derby gegen die Netzhoppers war noch holprig. Dafür stimmt eine Personalie optimistisch: Adam White nähert sich seiner Topform.

Dafür macht Niroomand auch die Ablenkung durch die nun folgenden drei Begegnungen mit dem VfB Friedrichshafen verantwortlich: «Ganz klar: Diese Spiele werfen ihre Schatten voraus.» Den "ewigen Rivalen" vom Bodensee empfangen die BR Volleys zunächst am Mittwoch im Hinspiel der Top-12-Runde der Champions League. Am Sonntag geht es dann in Friedrichshafen um Bundesligapunkte, am 22. März folgt das Rückspiel in der Königsklasse.