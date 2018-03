Wasserball: Wedding gleicht in Pre-Playoffs aus

Berlin (dpa/bb) – Der SC Wedding hat in den Pre-Playoffs für das Viertelfinale in der Wasserball-Bundesliga ausgeglichen. Die Berliner besiegten Krefeld 72 nach einer Steigerung im letzten Viertel mit 7:6 (1:1,0:2,1:0,5:3) gewonnen. Nach der 6:7-Auftaktniederlage steht es in der Serie «Best of five» 1:1. Überragender Weddinger Spieler war der vierfache Torschütze Melwin Meißner. Am Sonntag (15 Uhr) findet erneut in der Schwimmhalle Schöneberg die dritte Partie des Duells statt.

In der A-Gruppen-Hauptrunde musste sich der OSC Potsdam am 12. Spieltag mit einem schwer erkämpften 13:13 (4:4,2:3,5:3,2:3)-Remis beim SSV Esslingen begnügen. Damit blieben die Brandenburger fünfter in der Tabelle. Die ersten Sechs haben das Playoff-Viertelfinale sicher. Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren.

Letzte Änderung: Samstag, 10. März 2018 18:10 Uhr

Quelle: dpa

