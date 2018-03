Fahrrad-Club: Mit Gratis-Angebot Lust auf Lastenräder machen

Ob Kinder oder Einkauf - statt mit dem Auto lässt sich vieles auch auf Lastenrädern transportieren. Dafür wirbt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Berlin (ADFC) und verleiht die Gefährte deshalb nun kostenlos. «Es geht darum, dass wir weniger Auto fahren und weniger selbst zu besitzen», sagte ADFC-Sprecherin Lara Eckstein beim offiziellen Projektstart am Samstag auf dem Tempelhofer Feld. Sieben Räder stehen unter dem Markenzeichen «fLotte» zunächst bereit. Sie können tageweise bis zu drei Tage ausgeliehen werden.

Die Flotte solle wachsen, kündigten die Initiatoren an. Der Verein will das System aber nicht allein aufbauen, sondern setzt darauf, dass das Beispiel auch Schule macht für private Initiativen. Ihnen will der ADFC eine Plattform bieten. Schon jetzt gehören zwei der angebotenen Leihräder Fahrzeuge der Kungerkiezinitiative in Alt-Treptow.