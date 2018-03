dpa

Carlos Tevez zu Herthas Rekik: «Hättest mich umhauen müssen»

Karim Rekiks Wechsel als 16-Jähriger Fußball-Profi aus den Niederlanden nach England war mit einer schweren Entscheidung verbunden. «Meine Familie hat alles aufgegeben, was wir in Holland hatten. Meine Eltern wollten mit mir kommen, um mich zu unterstützen. Meine Mutter hat dafür ihren Job als Grundschuldirektorin hingeschmissen», sagte der Verteidiger des Bundesligisten Hertha BSC im Interview der «Berliner Morgenpost» (Samstag). Rekik war damals von Feyenoord Rotterdam zu Manchester City in die englische Premier League gegangen.

Rekik war bei seiner Ankunft beim Top-Club aus Manchester «komplett überwältigt», wie er erzählte: «Kurz vor meiner Abreise nach England hatte ich in Rotterdam mit diesen Jungs noch auf der Playstation gespielt und plötzlich saß ich mit ihnen in der Umkleide. Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva, Carlos Tevez - alles Weltstars und ich, der 16-jährige Junge mittendrin.»

Rekiks Respekt vor den großen Namen war so groß, dass er sich im Training nicht traute, den Argentinier Tevez zu foulen. «Nach dem Training kam Tevez zu mir und sagte: 'Junge, du hättest mich umhauen müssen. Namen zählen hier nicht'», berichtete Rekik: «Da hatte ich verstanden. Nach zwei, drei Monaten hatte ich mich an das Niveau gewöhnt.»

