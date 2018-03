Union-Stürmer Hosiner will Chance nutzen

Berlin (dpa/bb) – Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin möchte Stürmer Philipp Hosiner als Ersatz für den verletzten Sebastian Polter auf sich aufmerksam machen. «Ich habe auch meine Qualitäten und Stärken. Ich hoffe, dass ich die Chance nutzen kann, wenn ich mehr Spielzeit bekomme», sagte der Österreicher vor dem Ost-Duell am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue.

Hosiner stand seit der Verpflichtung von Polter im Januar 2017 immer in dessen Schatten. «Jeder in der Mannschaft wünscht Sebastian alles Gute. Ich denke, er gönnt mir diese Chance. Ich kann ihn nicht 1:1 ersetzen», äußerte sich Hosiner fair gegenüber seinem Kontrahenten, der sich einen Achillessehnenriss zugezogen hat.

Das Hinspiel in Aue gewann Union mit 2:1. In der vergangenen Saison verloren die Eisernen zu Hause indes mit 0:1 gegen die Erzgebirger. «Das Duell hat eine gewisse Brisanz», sagte Union-Trainer André Hofschneider: «Die letzten Duelle verliefen spannend. Zuletzt waren wir zu Hause gegen Aue nicht erfolgreich. Das wollen wir ändern.» Ein Sieg wäre für Union wichtig, um nicht noch in Abstiegssorgen zu geraten. Vor dem Spieltag betrug der Abstand auf den Relegations-Platz 16 nur fünf Punkte.