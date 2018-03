24-Stunden-Test für E-Motorrad: 1113 Kilometer mit Aufladen

Ein E-Motorradfahrer aus Berlin hat bei einem 24-Stunden-Test zwischen Neubrandenburg und Berlin insgesamt 1113 Kilometer geschafft. Die Länge sei bei dieser Dauer ein Rekord, sagte der Leiter des Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern, Falk Roloff-Ahrend, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Neustrelitz. Dort wurden die Maschinen-Akkus nach je rund 150 Kilometern Fahrt nachgeladen. Der Test sollte allgemein zeigen, was im Alltag mit Elektromotorrädern bereits möglich ist.

Der Berliner Remo Klawitter war seit Samstagmittag im Auftrag des Kompetenzzentrums E-Mobilität im Landeszentrum mit einem E-Motorrad auf der Bundesstraße 96 hin und her gefahren. Ähnliche 24-Stunden-Tests mit E-Autos gab es mehrfach - mit Motorrädern in dieser Form noch nicht, wie Klawitter sagte.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. März 2018 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen