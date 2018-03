dpa

Publikumswochenende bei Reisemesse ITB mit Tanz und Musik

Auf der Tourismus-Börse in Berlin wechselt heute das Publikum: Statt der Verkäufer und Händler von Reisen kommen vor allem Privatleute, die sich für ihren nächsten Urlaub inspirieren lassen wollen.

Berlin (dpa/bb) - Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) will an diesem Wochenende vor allem Privatbesucher in die Hallen des Berliner Messegeländes locken. Nach drei Tagen für Geschäftsleute und Branchenexperten lädt die Messe ihre Gäste dazu ein, sich über Reiseziele im In- und Ausland zu informieren.

Rund 10 000 Aussteller aus 186 Ländern und Urlaubsregionen sind auf der ITB vertreten. Die Branche ist angesichts steigender Buchungszahlen für die Sommersaison positiv gestimmt. Befragungen zeigen, dass die Sorge vor Terroranschlägen bei Auslandsreisen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt abgenommen hat.

Zum ITB-Programm fürs Privatpublikum am Samstag und Sonntag gehören viel Musik, Tanz und Filme. Andalusien will das Fernweh mit Flamenco, Schinken und Sherry stimulieren. Die Dominikanische Republik trommelt mit Merengue, Sambias Tänzer treten mit fantasievolle Masken auf. Slowenien bietet Armbrustschießen und Hufeisenwerfen an. Mit Ruhe und Naturerlebnissen an der Seenplatte oder Ostsee wirbt dagegen Mecklenburg-Vorpommern. Es ist das erste deutsche Bundesland, das als Partnerland der ITB ausgewählt wurde.

Im vergangenen Jahr kamen am abschließenden Wochenende 60 000 Privatleute zu der Reisemesse. Insgesamt waren es 169 000 Besucher an den fünf ITB-Tagen, weniger als sonst, weil in der Messewoche 2017 an den Berliner Flughäfen zeitweise gestreikt wurde.

