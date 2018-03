Telefonverträge: Beschwerdegrund bei Verbraucherzentrale

Fehlerhafte Telefonrechnungen und Probleme beim Anbieterwechsel - das hören die Berater der Berliner Verbraucherzentrale ständig. Auch überhöhte Handwerkerrechnungen bereiten Ärger.

Berlin (dpa/bb) - Berliner wenden sich am häufigsten wegen Problemen mit Telefonverträgen an die Verbraucherzentrale. Oft handele es sich um fehlerhafte Rechnungen und Probleme beim Anbieterwechsel, sagte die Leiterin des Bereichs Recht und Beratung, Petra Hegemann, der Deutschen Presse-Agentur. «Normalerweise könnten die Anbieter diese Probleme schnell aus der Welt schaffen, aber oft haben sie zu wenig Personal in der Kundenbetreuung.»