Brand in Berliner Hochhaus ausgebrochen

In einem Hochhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 62 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen aus, um das Feuer zu bekämpfen. Nach Angaben des Lagedienstes brach es in einer Wohnung im 14. Stock eines 18-stöckigen Hauses an der Storkower Straße aus.

Letzte Änderung: Freitag, 9. März 2018 21:00 Uhr

