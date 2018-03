«Es geht ums nackte Überleben»: Aue mit Zuversicht zu Union

Erzgebirge Aue will den Relegationsplatz wieder verlassen. Dazu benötigt die Mannschaft am Sonntag beim 1. FC Union Berlin einen Sieg. Die Sachsen setzen auf den Erfolg aus dem Vorjahr und auf einen angeschlagenen Gegner.

Aue (dpa) - Für den FC Erzgebirge Aue spitzt sich der Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga zu. Obwohl die Mannschaft von Trainer Hannes Drews zuletzt vier Mal in Serie ungeschlagen blieb, ist sie vor dem 26. Spieltag auf den Relegationsplatz abgerutscht. Um in der Tabelle wieder nach oben zu klettern, streben die Auer am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin einen Sieg an. «Für uns geht es ums nackte Überleben. Wir brauchen die Punkte ganz dringend. Und wir wissen, wie wir Union schlagen können. Das haben wir letztes Jahr dort schon bewiesen», sagte Dimitrij Nazarov am Freitag. Der Stürmer ist zuversichtlich, dass die Mannschaft den Erfolg aus der vergangenen Saison wiederholen kann. Am 5. April 2017 gewann Aue bei Union mit 1:0. Nazarov hatte das Siegtor von Calogero Rizzuto damals vorbereitet. Die Drews-Elf fährt trotz der Tatsache, plötzlich auf dem Relegationsplatz zu stehen, mit einem guten Gefühl nach Berlin. Mut schöpfen die Auer außerdem aus ihren letzten Auswärtsauftritten. Einem 2:2 in Kiel folgte ein 1:1 in Sandhausen. Zwischendurch wurde der 1. FC Kaiserslautern zu Hause 2:1 geschlagen. «Wir haben in Kiel und Sandhausen bei zwei starken Mannschaften der Liga jeweils einen Punkt geholt. Wir sind davon überzeugt, auch in Berlin ein gutes Spiel abzuliefern», meinte Drews. «Im Moment sind wir schwer zu bespielen. Wenn wir in den Zweikämpfen wieder giftig sind, bin ich mir sicher, dass wir auch dort etwas holen», glaubt Nazarov.