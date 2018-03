«Langweilige» Hertha braucht endlich Heimsieg

Hertha hat fast drei Monate im eigenen Stadion nicht mehr gewonnen. Der Grund für die bisher magere Bilanz im Jahr 2018 ist erkannt: Die Berliner erzielen zu wenig Tore. Gegen Freiburg soll sich das ändern.

Berlin (dpa) - Hertha BSC braucht dringend Tore und einen Heimsieg. Zwar sagte Trainer Pal Dardai vor der nächsten Pflichtspielaufgabe des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg: «Ich werde nicht darüber reden, was passiert, wenn wir verlieren.» Doch der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Lage: Gerade einmal sechs Punkte Vorsprung hat Hertha auf Abstiegs-Relegationsplatz 16. Die Freiburger (13. Platz/29 Punkte) können mit einem Sieg die Berliner (12./31) überholen.

Manager Michael Preetz fasste die Aufgabe für den 26. Spieltag klar zusammen: «Die defensive Balance beibehalten und uns offensiv steigern, damit wir Tore machen.» Ganze vier Treffer hat der Hauptstadtclub bisher im Jahr 2018 zusammengebracht, in den jüngsten drei Partien traf Hertha überhaupt nicht. Was dazu führte, dass die Blau-Weißen wieder einmal eine miese zweite Halbserie spielen und in der Rückrundentabelle mit sieben Punkten nur auf Rang 15 stehen.