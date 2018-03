ALBA hofft in Bremerhaven auf Lernprozess

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin ist für das Spiel bei den Eisbären Bremerhaven gewarnt. Das Hinspiel verlor der Tabellen-Zweite zu Saisonbeginn überraschend mit 64:66. «Seitdem hat sich aber vieles verändert. Wir haben viele Schritte nach vorne gemacht», sagte Nationalspieler Joshiko Saibou vor der Partie beim Tabellen-15. am Sonntag (15.00 Uhr).

Flügelspieler Marius Grigonis kann dem verlorenen Spiel im Nachhinein etwas Positives abgewinnen. «Wir sind in einem Lernprozess. Insofern hat uns diese Niederlage in diesem Prozess vielleicht sogar etwas geholfen», meinte der Litauer. «Wie viel wir gelernt haben, werden wir am Sonntag sehen», ergänzte er mit einem Schmunzeln.