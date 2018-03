Volleys wollen gegen Netzhoppers im «Spielrhythmus» bleiben

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys nehmen trotz klarer Favoritenstellung das Derby gegen die Netzhoppers KW-Bestensee sehr ernst. «Für uns ist es wichtig, den Spielrhythmus beizubehalten, gerade im Hinblick auf die folgenden Aufgaben», sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand vor dem 26. Berlin-Brandenburg-Duell in der Volleyball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr). Der deutsche Meister aus Berlin hat als Tabellenzweiter nach 17 Spieltagen 27 Punkte mehr auf dem Konto.

Die Volleys treffen nach dem Derby gleich dreimal binnen acht Tagen auf den Erzrivalen VfB Friedrichshafen. In dem Klassiker geht es in Hin- und Rückspiel am 14. und 22. März um das Weiterkommen in der Champions League. Dazwischen kämpfen beide Teams am 18. März in Friedrichshafen um Bundesligapunkte.