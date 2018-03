dpa

Erst Frost, dann Frühling: Am Wochenende bis 17 Grad

Wer Frühlingssehnsucht hat, kann sich auf das Wochenende freuen: Die Temperaturen steigen deutlich an. Im Havelland zeigt das Thermometer am Sonntag bis zu 17 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Dabei ist in der Nacht von Freitag auf Samstag noch mit Frost zu rechnen. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen.

Der Samstag beginnt stark bewölkt und im Südwesten mit leichtem Regen, der sich nach Nordosten ausbreitet. Die Temperaturen liegen zwischen sieben bis zehn Grad. Am Nachmittag soll es aber an den meisten Orten trocken sein.

Am Sonntag ist es zunächst ebenfalls stark bewölkt, es regnet aber nicht mehr und am Nachmittag klart es auf. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad in der Uckermark und auf bis zu 17 Grad im Havelland. Mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein rechnet man aber lieber nicht. Anfang der Woche kommt wieder kühlere Luft, die Temperaturen sinken auf 11 bis 13 Grad.

Letzte Änderung: Freitag, 9. März 2018 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen