Vierjähriger bei Autounfall in Neukölln schwer verletzt

Ein vier Jahre alter Junge hat sich am Donnerstag in Britz in Neukölln bei einem Autounfall schwer verletzt. Eine 45 Jahre alte PKW-Fahrerin war in einer Wohngegend unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge soll unvermittelt die Straße überquert haben. Das Kind wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 9. März 2018 10:30 Uhr

Quelle: dpa

